В Омске синоптики обещают, что снег будет идти сутки

8 Февр. 2020 2020-02-08T06:50:41+03:00

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Не дает покоя дорожникам нынешняя зима. Настоящую непогоду обещают синоптики в ближайшие выходные. С потеплением на Омск обрушится настоящий снегопад. Ожидается, что в субботу и воскресенью будет плюсовая температура. По прогнозам метеорологов такая погода будет сопровождаться сильным ветром и настоящей снежной бурей. Причем снег пройдет в течение суток не переставая. Ближе к понедельнику похолодает до – 5°C.

Омским коммунальщикам придется постараться, чтобы справиться с последствием снегопадов. Дорожные службы накануне заявили, что всех сотрудников перевели в повышенную боевую готовность. На борьбу со стихией в Омске бросят сотни людей и единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU