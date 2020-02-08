2020-02-08T06:50:41+03:00
Общество

В Омске синоптики обещают, что снег будет идти сутки

Потепление принесет метель
Станислав МУХИН
Поделиться:
Снега будет очень много.Снега будет очень много.Фото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

Не дает покоя дорожникам нынешняя зима. Настоящую непогоду обещают синоптики в ближайшие выходные. С потеплением на Омск обрушится настоящий снегопад. Ожидается, что в субботу и воскресенью будет плюсовая температура. По прогнозам метеорологов такая погода будет сопровождаться сильным ветром и настоящей снежной бурей. Причем снег пройдет в течение суток не переставая. Ближе к понедельнику похолодает до – 5°C.

Омским коммунальщикам придется постараться, чтобы справиться с последствием снегопадов. Дорожные службы накануне заявили, что всех сотрудников перевели в повышенную боевую готовность. На борьбу со стихией в Омске бросят сотни людей и единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С герба Омской области хотят убрать Тарские ворота
В Омске водитель сбил на переходе двоих пешеходов
На омичку завели уголовное дело за интим со школьником
В Омске синоптики обещают, что снег будет идти сутки
«Омская область сохраняла в годы перестройки высокие стандарты»: Полежаев после юбилея оценил годы своего правления
«Локомотив» выиграл московское дерби на Кубке Париматч Премьер
Омский суд обязал предпринимательницу оплатить «мусорный» долг
В Омске коммунальщики через суд обязали жильцов квартиры поменять батареи
Пьяный вахтовик так отпраздновал возвращение в Омск, что лишился всех денег
В мэрии объяснили, почему троллейбусы в Омске по вечерам едут лишь до «Водников»
От взрыва газового баллона в Омской области пострадали два человека
В многоэтажке на окраине Омска взорвался газ
Детей из омского интерната кормили опасной крупой
В Омске столкнулись два автобуса
Телеканал «Супер» презентовал новый сезон сериала «Фитнес» в боксерском клубе