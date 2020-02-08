В Омске синоптики обещают, что снег будет идти сутки
Не дает покоя дорожникам нынешняя зима. Настоящую непогоду обещают синоптики в ближайшие выходные. С потеплением на Омск обрушится настоящий снегопад. Ожидается, что в субботу и воскресенью будет плюсовая температура. По прогнозам метеорологов такая погода будет сопровождаться сильным ветром и настоящей снежной бурей. Причем снег пройдет в течение суток не переставая. Ближе к понедельнику похолодает до – 5°C.
Омским коммунальщикам придется постараться, чтобы справиться с последствием снегопадов. Дорожные службы накануне заявили, что всех сотрудников перевели в повышенную боевую готовность. На борьбу со стихией в Омске бросят сотни людей и единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU