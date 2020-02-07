«Омская область сохраняла в годы перестройки высокие стандарты»: Полежаев после юбилея оценил годы своего правления

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:36:48+03:00

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Бывший омский губернатор на прошлой неделе справил свой юбилей. С 80-летием экс-губернатора поздравляли многие политики. Со страниц своего благотворительного Фонда "Духовное наследие" он решил поблагодарить всех, кто сказал в его адрес теплые слова. А их было много.

Леонид Полежаев традиционно предался воспоминаниям. И оценил свое правление в 90-е. И поблагодарил тех, кто тогда помогал ему.

- Я с благодарностью вспоминаю всех коллег, с которыми прошел и так называемые лихие, и просто тяжелые годы тех перемен, которые происходили в России, начиная с 90-х годов, - сказал Полежаев. - Я ценю каждого члена моей команды, всех тех людей, кто работал со мной в областном правительстве от первого до последнего дня моего руководства регионом. Все свои силы, опыт и знания мы отдавали во имя сохранения промышленного и аграрного потенциала области и преумножения культурных традиций. Несмотря на огромные трудности, особенно в годы перестройки, Омская область сохраняла высокие социальные стандарты, важные для самых незащищенных категорий граждан: пенсионеров и малоимущих омичей.

ИСТОЧНИК KP.RU