В Омске коммунальщики через суд обязали жильцов квартиры поменять батареи

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:22:20+03:00

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Необычный иск рассмотрел Ленинский районный суд. С иском обратилась управляющая компания. Коммунальщики требовали, чтобы жильцы одной из квартир впустили их для бесплатной замены труб и батареи. Их меняли во всем подъезде, но двое братьев, живущих в этой квартире, почему-то наотрез отказывались предоставить доступ слесарям. Решать эту проблему управляющей компании пришлось через суд. Сотрудники объяснили, что из-за этой квартиры может произойти прорыв стояка. Остальные жильцы батареи поменяли.

Суд встал на сторону коммунальщиков. Но и это не помогло, братья продолжали игнорировать свою УК и соседей. Пришлось подключаться приставам для исполнения решения суда. С братьев взыскали по три тысячи рублей судебных издержек, плюс они заплатят исполнительный сбор за работу приставов. А батареи в нехорошей квартире все-таки поменяли.

ИСТОЧНИК KP.RU