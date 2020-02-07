2020-02-07T12:37:07+03:00
Происшествия

Пьяный вахтовик так отпраздновал возвращение в Омск, что лишился всех денег

С его карты сняли 100 тысяч рублей
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Задержанный уже был судим за имущественные преступленияЗадержанный уже был судим за имущественные преступленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

35-летний омич вернулся в Омск с вахты. Мужчина решил отпраздновать это событие в одном из злачных мест на Левобережье. Там он познакомился с молодыми людьми. Все вместе они отправились продолжать банкет в кафе на проспекте Мира.

Проснувшись утром, вахтовик не смог найти карту, где хранились заработанные деньги. Вскоре выяснилось, что все находившиеся там средства – 100 тысяч рублей – исчезли.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опроса свидетелей и очевидцев, изучения записей камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Фигуранта – 28-летнего жителя Кировского округа – оперативники задержали и доставили в отдел полиции. По версии следствия, при оплате потерпевшим счёта в кафе подозреваемый запомнил пин-код. Воспользовавшись сильной степенью опьянения владельца, задержанный выкрал карту и снял все деньги. Похищенные 100 тысяч рублей возвращены законному владельцу.

Как выяснилось, задержанный уже был неоднократно судим за грабежи и кражи. Сейчас у него снова есть все шансы оказаться в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный вахтовик так отпраздновал возвращение в Омск, что лишился всех денег
В мэрии объяснили, почему троллейбусы в Омске по вечерам едут лишь до «Водников»
От взрыва газового баллона в Омской области пострадали два человека
В многоэтажке на окраине Омска взорвался газ
Детей из омского интерната кормили опасной крупой
В Омске столкнулись два автобуса
Телеканал «Супер» презентовал новый сезон сериала «Фитнес» в боксерском клубе
Омичи продолжают зарабатывать на добровольной сдаче оружия
Сделай «ШАГ» к своей мечте - стань высокооплачиваемым IT-шником
Не выполнил предписание во время - штраф
«Уральские авиалинии» проводят главную распродажу года «Билеты в лето»
В Омской области с крыши магазина сошла настоящая снежная лавина
Омич жестоко избил тракториста и оставил умирать
Дело в отношении омского предпринимателя, застрелившего на охоте друга, закрыли по просьбе вдовы погибшего
Омичке, которую четыре раза ловили пьяной за рулем, вынесли приговор
«Затишье перед бурей»: В Омске коммунальщиков перевели в боевую готовность для борьбы со снегопадом
Соцсети: Окрестности омской школы заполонили стаи бездомных собак
В Омской области перекрыли дорогу на Казахстан
В малой компьютерной академии «ШАГ» начался новый набор
Жители замерзающей Тары решили пожаловаться в администрацию президента
Омский Митрополит посетовал, что в школах нет православных дисциплин
Работникам омского сельхозпредприятия задолжали 6 млн по зарплатам
На трассе в Омской области столкнулись трактор и скорая
Арам Вардеванян: «В «Войне семей» я сыграл безответственного раздолбая»
С омича, задолжавшего алименты дочери за 10 лет, смогли взыскать 205 тысяч
Минздрав: Рабочие, приехавшие в Омск из Китая, не заражены коронавирусом
«Росводоканал Омск» реализует новую инвестпрограмму