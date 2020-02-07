Пьяный вахтовик так отпраздновал возвращение в Омск, что лишился всех денег

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:37:07+03:00

Изменить размер текста: A A

35-летний омич вернулся в Омск с вахты. Мужчина решил отпраздновать это событие в одном из злачных мест на Левобережье. Там он познакомился с молодыми людьми. Все вместе они отправились продолжать банкет в кафе на проспекте Мира.

Проснувшись утром, вахтовик не смог найти карту, где хранились заработанные деньги. Вскоре выяснилось, что все находившиеся там средства – 100 тысяч рублей – исчезли.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий, в том числе опроса свидетелей и очевидцев, изучения записей камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Фигуранта – 28-летнего жителя Кировского округа – оперативники задержали и доставили в отдел полиции. По версии следствия, при оплате потерпевшим счёта в кафе подозреваемый запомнил пин-код. Воспользовавшись сильной степенью опьянения владельца, задержанный выкрал карту и снял все деньги. Похищенные 100 тысяч рублей возвращены законному владельцу.

Как выяснилось, задержанный уже был неоднократно судим за грабежи и кражи. Сейчас у него снова есть все шансы оказаться в местах не столь отдаленных.

ИСТОЧНИК KP.RU