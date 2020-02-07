В мэрии объяснили, почему троллейбусы в Омске по вечерам едут лишь до «Водников»

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:26:18+03:00

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Омичи давно негодуют по поводу работу троллейбусов. В вечерний час-пик они массово едут из центра не по маршруту, а до остановки городок "Водников", где находится депо. Из-за этого пассажиры не могут добраться из центра в Нефтяники. Через один троллейбусы имеют табличку "До "Водников". Это сильно раздражает омичей.

Директор департамента транспорта Александр Вялков объяснил, почему так. Оказывается, все дело в переработках. Водителям запрещается работать больше 11 часов и 42 минут в сутки. За этим строго следит прокуратура и на самих муниципальных предприятиях. В итоге водитель троллейбуса, выехавшего из гаража в 6.30 утра должен вернуться в депо уже не позднее 18.00

- Бывает, что троллейбус едет в депо, и впереди ДТП, или происходит отключение на линии: троллейбусы останавливаются, - цитирует РИА Омск-Информ Вялкова. - Происходит непреднамеренная переработка. А за этим сейчас очень жесткий контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU