От взрыва газового баллона в Омской области пострадали два человека
Серьезное ЧП случилось накануне, 6 февраля, в поселке Седельниково. Там во время пожара взорвался газовый баллон. Пожарных на место вызвали только после этого.
– Сообщение о происшествии поступило в 17.55, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия пожарных одноэтажный деревянный дом горел на всей площади в 100 квадратных метров. Огонь сильно распространился из-за позднего обнаружения. Была угроза его перехода на соседний дом и автомобиль. Этого удалось не допустить. На месте работали три машины и 9 сотрудников. Открытое горение было ликвидировано в 18.21, пожар полностью потушен в 21.25.
В результате происшествия серьезно пострадали хозяева дома. У пожилых мужчины и женщины сильные ожоги, они находятся в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU