В многоэтажке на окраине Омска взорвался газ

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:59:37+03:00

Ударной волной в квартире, где произошло ЧП, выбило стекла в окнах

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ЧП случилось сегодня, 7 февраля, в Амурском поселке. В одной из квартир многоэтажного дома взорвался газ. По счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

– В 13.03 поступило сообщение о хлопке газа без горения в результате эксплуатации старой газовой плиты, в квартире многоквартирного жилого дома по улице 20-я Амурская, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. –Повреждена частично оконная рама. Эвакуированы 8 человек (детей нет) Пострадавших нет. От МЧС привлекалось 1 единица техника и 5 человек личного состава.

Приехавшие на место газовщики отключили квартиру, где произошел инцидент, от газа. Причины и обстоятельства случившегося, а также материальный ущерб установят в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU