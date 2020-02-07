2020-02-07T11:01:43+03:00
Общество

Детей из омского интерната кормили опасной крупой

Многочисленные нарушения при проверке продуктов там нашел Россельхознадзор
Анна МИКУЛА
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Многочисленные нарушения нашли в столовой Нововаршавской адаптивной школы-интерната после проведенной там в январе проверки. Еду для детей там готовили из рисовой и кукурузной крупы и фасоли без указания сроков годности. Кроме того, крупа оказалась некачественной.

– По результатам лабораторных испытаний и экспертиз, проведенных специалистами Омского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» установлено, что партия крупы кукурузной весом 11,4 кг не соответствовала требованиям нормативного документа по показателю качества (содержание мучки); партия хлопьев овсяных «Геркулес» весом 14,62 кг не соответствовала требованиям нормативного документа по показателям качества (содержание сорной примеси, зольность, кислотность), – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора. – По факту выявленных нарушений в соответствии со статьей 7.18 КоАП РФ «Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна» виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

Всю опасную партию продуктов уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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