В Омске столкнулись два автобуса
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов случилось сегодня, 7 января, в 10 утра на улице Маяковского в районе остановки «Большевичка».
– Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» (маршрут № 95 рынок «Южный» – ТЦ «МЕГА») женщина 1974 г.р. без признаков опьянения, двигаясь по ул. Маяковского, в районе остановки общественного транспорта «Большевичка» допустила наезд на стоящий пассажирский автобус «ЛиАЗ», – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – В результате ДТП 5 пассажиров автобуса «ПАЗ» обратились за медицинской помощью. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU