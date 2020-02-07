2020-02-07T10:24:59+03:00
Происшествия

В Омске столкнулись два автобуса

За рулем одного из них сидела женщина-водитель
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областной ГосавтоинспекцииФото: пресс-служба областной Госавтоинспекции
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов случилось сегодня, 7 января, в 10 утра на улице Маяковского в районе остановки «Большевичка».

– Предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса «ПАЗ» (маршрут № 95 рынок «Южный» – ТЦ «МЕГА») женщина 1974 г.р. без признаков опьянения, двигаясь по ул. Маяковского, в районе остановки общественного транспорта «Большевичка» допустила наезд на стоящий пассажирский автобус «ЛиАЗ», – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – В результате ДТП 5 пассажиров автобуса «ПАЗ» обратились за медицинской помощью. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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