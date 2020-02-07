2020-02-07T10:11:00+03:00
Общество

Омичи продолжают зарабатывать на добровольной сдаче оружия

Только с начала года жители региона принесли 20 незарегистрированных единиц
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
Изменить размер текста:

Жители Омской области продолжают активно сдавать незаконно хранившееся оружие. Это помогает не только избежать проблем с законом, но и заработать.

– В результате проведения мероприятий по приему добровольно выданного гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения на возмездной основе, в текущем году жителями Омской области добровольно сдано более 20 единиц оружия, 0,25 кг охотничьего пороха, а также около 730 патронов различного калибра. Общая сумма полагающихся гражданам вознаграждений на январь 2020 года составила свыше 54 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Буквально на днях в отделение лицензионно-разрешительной работы обратился 45-летний житель Исилькульского района с заявлением о добровольной выдаче найденного им незарегистрированного охотничьего гладкоствольного оружия «ТОЗ-63» калибра 16 мм.

Также житель села Пикетное Марьяновского района Омской области в минувшие сутки добровольно сдал 12 охотничьих патронов 12 калибра, обнаруженные им на берегу местного озера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный вахтовик так отпраздновал возвращение в Омск, что лишился всех денег
В мэрии объяснили, почему троллейбусы в Омске по вечерам едут лишь до «Водников»
От взрыва газового баллона в Омской области пострадали два человека
В многоэтажке на окраине Омска взорвался газ
Детей из омского интерната кормили опасной крупой
В Омске столкнулись два автобуса
Телеканал «Супер» презентовал новый сезон сериала «Фитнес» в боксерском клубе
Омичи продолжают зарабатывать на добровольной сдаче оружия
Сделай «ШАГ» к своей мечте - стань высокооплачиваемым IT-шником
Не выполнил предписание во время - штраф
«Уральские авиалинии» проводят главную распродажу года «Билеты в лето»
В Омской области с крыши магазина сошла настоящая снежная лавина
Омич жестоко избил тракториста и оставил умирать
Дело в отношении омского предпринимателя, застрелившего на охоте друга, закрыли по просьбе вдовы погибшего
Омичке, которую четыре раза ловили пьяной за рулем, вынесли приговор
«Затишье перед бурей»: В Омске коммунальщиков перевели в боевую готовность для борьбы со снегопадом
Соцсети: Окрестности омской школы заполонили стаи бездомных собак
В Омской области перекрыли дорогу на Казахстан
В малой компьютерной академии «ШАГ» начался новый набор
Жители замерзающей Тары решили пожаловаться в администрацию президента
Омский Митрополит посетовал, что в школах нет православных дисциплин
Работникам омского сельхозпредприятия задолжали 6 млн по зарплатам
На трассе в Омской области столкнулись трактор и скорая
Арам Вардеванян: «В «Войне семей» я сыграл безответственного раздолбая»
С омича, задолжавшего алименты дочери за 10 лет, смогли взыскать 205 тысяч
Минздрав: Рабочие, приехавшие в Омск из Китая, не заражены коронавирусом
«Росводоканал Омск» реализует новую инвестпрограмму