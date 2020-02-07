Омичи продолжают зарабатывать на добровольной сдаче оружия

7 Февр. 2020 2020-02-07T10:11:00+03:00

Только с начала года жители региона принесли 20 незарегистрированных единиц

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Жители Омской области продолжают активно сдавать незаконно хранившееся оружие. Это помогает не только избежать проблем с законом, но и заработать.

– В результате проведения мероприятий по приему добровольно выданного гражданами незаконно хранящихся предметов вооружения на возмездной основе, в текущем году жителями Омской области добровольно сдано более 20 единиц оружия, 0,25 кг охотничьего пороха, а также около 730 патронов различного калибра. Общая сумма полагающихся гражданам вознаграждений на январь 2020 года составила свыше 54 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

Буквально на днях в отделение лицензионно-разрешительной работы обратился 45-летний житель Исилькульского района с заявлением о добровольной выдаче найденного им незарегистрированного охотничьего гладкоствольного оружия «ТОЗ-63» калибра 16 мм.

Также житель села Пикетное Марьяновского района Омской области в минувшие сутки добровольно сдал 12 охотничьих патронов 12 калибра, обнаруженные им на берегу местного озера.

ИСТОЧНИК KP.RU