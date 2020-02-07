2020-02-07T08:08:36+03:00
Общество

Дело в отношении омского предпринимателя, застрелившего на охоте друга, закрыли по просьбе вдовы погибшего

Суд принял во внимание, что все произошло по трагической случайности
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Дело прекращено за примирением сторон.Дело прекращено за примирением сторон.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Тюкалинском районном суде закрыли за примирением сторон уголовное дело в отношении омского бизнесмена, соучредителя компании «Сибирская белочка» Игоря Белимова, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, несчастный случай произошел недалеко от села Старосолдатское на охоте. Белимов случайно выстрелил из ружья в своего друга Алексея Колесникова.

Предприниматель сразу признал вину и оказал помощь семье погибшего, оставшейся без кормильца. В свою очередь вдова Колесникова, признанная в этом деле потерпевшей, обратилась к суду с просьбой не наказывать Белимова.

– Выслушав мнение участников процесса и установив, что имеются все предусмотренные законом основания: совершение преступления небольшой тяжести, возмещение вреда и желание потерпевшей прекратить дело, суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Игоря Белимова в связи с примирением сторон, – сообщают «Коммерческие вести».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич жестоко избил тракториста и оставил умирать
Дело в отношении омского предпринимателя, застрелившего на охоте друга, закрыли по просьбе вдовы погибшего
Омичке, которую четыре раза ловили пьяной за рулем, вынесли приговор
«Затишье перед бурей»: В Омске коммунальщиков перевели в боевую готовность для борьбы со снегопадом
Соцсети: Окрестности омской школы заполонили стаи бездомных собак
В Омской области перекрыли дорогу на Казахстан
В малой компьютерной академии «ШАГ» начался новый набор
Жители замерзающей Тары решили пожаловаться в администрацию президента
Омский Митрополит посетовал, что в школах нет православных дисциплин
Работникам омского сельхозпредприятия задолжали 6 млн по зарплатам
На трассе в Омской области столкнулись трактор и скорая
Арам Вардеванян: «В «Войне семей» я сыграл безответственного раздолбая»
С омича, задолжавшего алименты дочери за 10 лет, смогли взыскать 205 тысяч
Минздрав: Рабочие, приехавшие в Омск из Китая, не заражены коронавирусом
«Росводоканал Омск» реализует новую инвестпрограмму