Дело в отношении омского предпринимателя, застрелившего на охоте друга, закрыли по просьбе вдовы погибшего
В Тюкалинском районном суде закрыли за примирением сторон уголовное дело в отношении омского бизнесмена, соучредителя компании «Сибирская белочка» Игоря Белимова, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности.
Напомним, несчастный случай произошел недалеко от села Старосолдатское на охоте. Белимов случайно выстрелил из ружья в своего друга Алексея Колесникова.
Предприниматель сразу признал вину и оказал помощь семье погибшего, оставшейся без кормильца. В свою очередь вдова Колесникова, признанная в этом деле потерпевшей, обратилась к суду с просьбой не наказывать Белимова.
– Выслушав мнение участников процесса и установив, что имеются все предусмотренные законом основания: совершение преступления небольшой тяжести, возмещение вреда и желание потерпевшей прекратить дело, суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Игоря Белимова в связи с примирением сторон, – сообщают «Коммерческие вести».
ИСТОЧНИК KP.RU