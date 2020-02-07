Дело в отношении омского предпринимателя, застрелившего на охоте друга, закрыли по просьбе вдовы погибшего

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:08:36+03:00

Суд принял во внимание, что все произошло по трагической случайности

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В Тюкалинском районном суде закрыли за примирением сторон уголовное дело в отношении омского бизнесмена, соучредителя компании «Сибирская белочка» Игоря Белимова, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности.

Напомним, несчастный случай произошел недалеко от села Старосолдатское на охоте. Белимов случайно выстрелил из ружья в своего друга Алексея Колесникова.

Предприниматель сразу признал вину и оказал помощь семье погибшего, оставшейся без кормильца. В свою очередь вдова Колесникова, признанная в этом деле потерпевшей, обратилась к суду с просьбой не наказывать Белимова.

– Выслушав мнение участников процесса и установив, что имеются все предусмотренные законом основания: совершение преступления небольшой тяжести, возмещение вреда и желание потерпевшей прекратить дело, суд принял решение о прекращении уголовного дела в отношении Игоря Белимова в связи с примирением сторон, – сообщают «Коммерческие вести».

ИСТОЧНИК KP.RU