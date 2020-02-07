2020-02-07T07:27:02+03:00
Общество

Омичке, которую четыре раза ловили пьяной за рулем, вынесли приговор

Теперь женщина будет мести улицы
Анна МИКУЛА
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Женщина четыре раза попадалась на пьянстве за рулем.Женщина четыре раза попадалась на пьянстве за рулем.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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43-летнюю жительницу Омска трижды ловили пьяной за рулем. Но даже запрет на вождение после этого и штраф ее не остановили. Видимо, руководствуясь странной народной мудростью, что права нужны тем, кто не умеет водить, она села за руль без них. И снова пьяной.

– Приговором Кировского районного суда г. Омска ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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