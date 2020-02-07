2020-02-07T05:26:39+03:00
Общество

В Омской области перекрыли дорогу на Казахстан

В регионе ожидаются сильные снегопады
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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В региональном ГУ МЧС предупредили о перекрытия дороги республиканского значения Ленинский – Иртышск – Русская Поляна. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок в данном направлении.

– По информации оперативного дежурного Департамента по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области республики Казахстан, сегодня с 20.00 по омскому времени в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги для всех видов автотранспортных средств на территории Республики Казахстан (0-272 км), – говорится в сообщении.

Также на случай непредвиденных ситуаций напоминают телефон пожарно-спасательной службы МЧС России – 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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