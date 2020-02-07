2020-02-07T07:09:55+03:00
Общество

«Затишье перед бурей»: В Омске коммунальщиков перевели в боевую готовность для борьбы со снегопадом

Дорожники ждут сильную метель
Станислав МУХИН
Поделиться:
Коммунальщики готовятся к снегопадам.Коммунальщики готовятся к снегопадам.Фото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

Не дает расслабиться омских коммунальщикам снежная зима в этом году. Снег идет, почти не переставая, с конца декабря. Дорожники не справляются: многие улицы хоть и почищены, но с обочин осадки так и не вывезены. Проблему признавал даже главный дорожник Омска Владимир Казимиров.

И его сотрудникам предстоит новое испытание. В пятницу и выходные синоптики обещают сильную метель и снегопад. Коммунальщикам придется усердно поработать. Но в мэрии отмечают: все сотрудники переведены в повышенную боевую готовность. На улицы выведут более 400 единиц техники, в том числе и более 30 единиц пескоразбрасывательной.

- Мы контролируем ситуацию на дорогах, работаем в соответствии с погодными условиями, – цитируют в пресс-службе омской мэрии начальника контрольно-диспетчерской службы Управления дорожного хозяйства и благоустройства Анатолия Бакланова. – В период выпадения снежных осадков работы будут проводиться в плановом порядке, но усиленными звеньями с привлечением дополнительного количества техники и рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич жестоко избил тракториста и оставил умирать
Дело в отношении омского предпринимателя, застрелившего на охоте друга, закрыли по просьбе вдовы погибшего
Омичке, которую четыре раза ловили пьяной за рулем, вынесли приговор
«Затишье перед бурей»: В Омске коммунальщиков перевели в боевую готовность для борьбы со снегопадом
Соцсети: Окрестности омской школы заполонили стаи бездомных собак
В Омской области перекрыли дорогу на Казахстан
В малой компьютерной академии «ШАГ» начался новый набор
Жители замерзающей Тары решили пожаловаться в администрацию президента
Омский Митрополит посетовал, что в школах нет православных дисциплин
Работникам омского сельхозпредприятия задолжали 6 млн по зарплатам
На трассе в Омской области столкнулись трактор и скорая
Арам Вардеванян: «В «Войне семей» я сыграл безответственного раздолбая»
С омича, задолжавшего алименты дочери за 10 лет, смогли взыскать 205 тысяч
Минздрав: Рабочие, приехавшие в Омск из Китая, не заражены коронавирусом
«Росводоканал Омск» реализует новую инвестпрограмму