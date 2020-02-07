«Затишье перед бурей»: В Омске коммунальщиков перевели в боевую готовность для борьбы со снегопадом

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:09:55+03:00

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Не дает расслабиться омских коммунальщикам снежная зима в этом году. Снег идет, почти не переставая, с конца декабря. Дорожники не справляются: многие улицы хоть и почищены, но с обочин осадки так и не вывезены. Проблему признавал даже главный дорожник Омска Владимир Казимиров.

И его сотрудникам предстоит новое испытание. В пятницу и выходные синоптики обещают сильную метель и снегопад. Коммунальщикам придется усердно поработать. Но в мэрии отмечают: все сотрудники переведены в повышенную боевую готовность. На улицы выведут более 400 единиц техники, в том числе и более 30 единиц пескоразбрасывательной.

- Мы контролируем ситуацию на дорогах, работаем в соответствии с погодными условиями, – цитируют в пресс-службе омской мэрии начальника контрольно-диспетчерской службы Управления дорожного хозяйства и благоустройства Анатолия Бакланова. – В период выпадения снежных осадков работы будут проводиться в плановом порядке, но усиленными звеньями с привлечением дополнительного количества техники и рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU