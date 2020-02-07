В Омской области с крыши магазина сошла настоящая снежная лавина
Снегом завалило все вокруг [фото]
На снимке можно видеть, что сошедшим снегом помяло крышу и вывеску супермаркета.Фото: ВКонтакте
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Пугающую картину увидели жители Любино рано утром. Там территория около самого популярного местного супермаркета была завалена снегом. Высота сугробов достигала человеческого роста. Фото с места событий появилось в социальных сетях. Как оказалось, ночью с покатой крыши магазина сошел снег, копившийся всю зиму. Видимо, это случилось из-за потепления. На снимке можно видеть, что сошедшим снегом помяло крышу и вывеску супермаркета. К счастью, все случилось ночью, поэтому никто не пострадал. Жители Любино недоумевают, почему крышу всю зиму не чистили от снега.
ИСТОЧНИК KP.RU