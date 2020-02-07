2020-02-07T05:51:57+03:00
Общество

Соцсети: Окрестности омской школы заполонили стаи бездомных собак

Горожане жалуются, что животные могут напасть на детей
Станислав МУХИН
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Животные оккупировали школу.Животные оккупировали школу.Фото: ВКонтакте
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В очередной раз на свору бездомных собак жалуются омичи. На этот раз животные спокойно разгуливают стаями прямо на территории школы в поселке Магистральный. В социальных сетях появилось фото, как животные караулят детей прямо у крыльца учебного заведения. На снимке, по меньшей мере, 7 животных.

Горожане жалуются: дети боятся, что собаки могут напасть. И просят власти принять меры. Правда, другие омичи заметили: школьники на фото не выглядят испуганными. А собаки совсем не агрессивны. Однако все же большинство горожан пришли к мнению: собакам на территории учебного заведения не место. Неизвестно, как поведет себя животное в любой момент. В администрации города и в МП «Спецавтохозяйство» ситуацию с бездомными собаками в Магистральном пока не прокомментировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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