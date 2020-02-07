Омич жестоко избил тракториста и оставил умирать

7 Февр. 2020 2020-02-07T08:19:14+03:00

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Печально закончились посиделки в одном из сел Одесского района. Прошлым летом местный тракторист выпивал в компании с 24-летним омичом. Во время вечеринки пьяные приятели повздорили. Началась драка. Омич жестоко избил тракториста. А после конфликта выгнал его со двора. Избитого он бросил на землю за оградой дома.

Потерпевший пролежал с тяжелыми травмами всю ночь. Только под утро прохожие увидели его всего в крови. Сельчанину вызвали скорую помощь. Но спасти мужчину не удалось. Через 10 дней избитый тракторист умер. На омича завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

Как рассказали в пресс-службе омского следкома, вердикт дебоширу выносил суд присяжных. Он признал мужчину виновным в преступлении. Сибиряка приговорили к 11 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU