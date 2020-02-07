2020-02-07T08:19:14+03:00
Происшествия

Омич жестоко избил тракториста и оставил умирать

Его приговорили к 11 годам тюрьмы
Станислав МУХИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Печально закончились посиделки в одном из сел Одесского района. Прошлым летом местный тракторист выпивал в компании с 24-летним омичом. Во время вечеринки пьяные приятели повздорили. Началась драка. Омич жестоко избил тракториста. А после конфликта выгнал его со двора. Избитого он бросил на землю за оградой дома.

Потерпевший пролежал с тяжелыми травмами всю ночь. Только под утро прохожие увидели его всего в крови. Сельчанину вызвали скорую помощь. Но спасти мужчину не удалось. Через 10 дней избитый тракторист умер. На омича завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности.

Как рассказали в пресс-службе омского следкома, вердикт дебоширу выносил суд присяжных. Он признал мужчину виновным в преступлении. Сибиряка приговорили к 11 годам тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич жестоко избил тракториста и оставил умирать
Дело в отношении омского предпринимателя, застрелившего на охоте друга, закрыли по просьбе вдовы погибшего
Омичке, которую четыре раза ловили пьяной за рулем, вынесли приговор
«Затишье перед бурей»: В Омске коммунальщиков перевели в боевую готовность для борьбы со снегопадом
Соцсети: Окрестности омской школы заполонили стаи бездомных собак
В Омской области перекрыли дорогу на Казахстан
В малой компьютерной академии «ШАГ» начался новый набор
Жители замерзающей Тары решили пожаловаться в администрацию президента
Омский Митрополит посетовал, что в школах нет православных дисциплин
Работникам омского сельхозпредприятия задолжали 6 млн по зарплатам
На трассе в Омской области столкнулись трактор и скорая
Арам Вардеванян: «В «Войне семей» я сыграл безответственного раздолбая»
С омича, задолжавшего алименты дочери за 10 лет, смогли взыскать 205 тысяч
Минздрав: Рабочие, приехавшие в Омск из Китая, не заражены коронавирусом
«Росводоканал Омск» реализует новую инвестпрограмму