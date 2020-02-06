Омский Митрополит посетовал, что в школах нет православных дисциплин

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:30:12+03:00

И добавил, что было бы неплохо, чтобы все учителя были верующими

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Омский Митрополит Владимир неожиданно затронул тему связи церкви и школы. Он посетовал по поводу отсутствия в учебных программах православных дисциплин.

- До сих пор, несмотря на неоднократные предложения, в школах не преподается ни древнеславянский, ни церковнославянский язык; до сих пор не изучается Православная житийная литература – хотя бы даже на примере одного-двух выдающихся ее памятников, - говорит о наболевшем Митрополит.

По словам Владыки, школа как светское учреждение отделено от Церкви. Но нельзя разделять образование как духовный процесс от православия.

- Что тут можно сказать, если историю Церкви нынешним российским школьникам не преподают – ни как отдельный предмет, ни как часть истории России. Словно Русская Церковь более тысячи лет была не в России, не с русским народом, а где-то на другом континенте или даже на другой планете! История в школах преподносится в ее исключительно светском, выхолощенном варианте, как пустой набор фактов, не связанных единым духовным смыслом, - считает Владыка.

ИСТОЧНИК KP.RU