Работникам омского сельхозпредприятия задолжали 6 млн по зарплатам
Эту сумму людям выплатили только после вмешательства прокуратуры
Сотрудникам уже выплатили долги по зарплате.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Крупную сумму своим 338 сотрудникам задолжало омское сельскохозяйственное предприятие «АПХ «Алтаур». За декабрь людям не выплатили зарплаты на общую сумму в 5,9 млн рублей.
– В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства прокуратурой Советского округа внесено представление руководителю организации, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU