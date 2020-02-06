Работникам омского сельхозпредприятия задолжали 6 млн по зарплатам

6 Февр. 2020 2020-02-06T12:37:35+03:00

Сотрудникам уже выплатили долги по зарплате. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Эту сумму людям выплатили только после вмешательства прокуратуры

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Крупную сумму своим 338 сотрудникам задолжало омское сельскохозяйственное предприятие «АПХ «Алтаур». За декабрь людям не выплатили зарплаты на общую сумму в 5,9 млн рублей.

– В связи с выявленными нарушениями трудового законодательства прокуратурой Советского округа внесено представление руководителю организации, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU