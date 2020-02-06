На трассе в Омской области столкнулись трактор и скорая
Одному из медиков пришлось обратиться в больницу
Фото: пресс-служба областного УМВД
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Необычное ДТП случилось на трассе Исилькуль–Первотаровка. Выезжавший с боковой дороги трактор, не предоставил преимущества скорой, двигавшейся по главной, и умудрился въехать в нее.
– В результате ДТП за медицинской помощью обратился пассажир скорой помощи – женщина 1971 г.р., медицинский работник, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU