На трассе в Омской области столкнулись трактор и скорая

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:52:42+03:00

Одному из медиков пришлось обратиться в больницу

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Необычное ДТП случилось на трассе Исилькуль–Первотаровка. Выезжавший с боковой дороги трактор, не предоставил преимущества скорой, двигавшейся по главной, и умудрился въехать в нее.

– В результате ДТП за медицинской помощью обратился пассажир скорой помощи – женщина 1971 г.р., медицинский работник, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU