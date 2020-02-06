2020-02-06T11:34:00+03:00
Общество

С омича, задолжавшего алименты дочери за 10 лет, смогли взыскать 205 тысяч

Кроме того, мать девочки пыталась лишить бывшего мужа родительских прав, но ей отказали
Анна МИКУЛА
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С ответчика удалось взыскать 205 тысяч.С ответчика удалось взыскать 205 тысяч.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Омичка развелась с мужем в 2008 году. Мужчина на протяжении 10 лет игнорировал обязанности по содержанию их общей несовершеннолетней дочери. Мать девочки обратилась в суд и потребовала от экс-супруга выплатить все причитающиеся по закону алименты. Кроме того, она добивалась, чтобы нерадивого папашу лишили родительских прав на ребенка.

В суде первой инстанции ей отказали, сославшись на то, что последнее применяется только в крайних случаях.

– В пользу матери были взысканы алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере 25% от всех видов заработка ответчика, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – При этом во взыскании алиментов за предыдущие три года было отказано, поскольку истицей не было представлено доказательств, свидетельствующих, что она принимала меры к получению алиментов до обращения в суд с настоящим иском.

Женщина подала апелляцию. Выяснилось, что иск уже является доказательством того, что она пыталась взыскать алименты с мужа. Омский облсуд согласился с доводами прокуратуры и постановил взыскать с отца ребенка алименты еще за три года на общую сумму 205 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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