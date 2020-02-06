Минздрав: Рабочие, приехавшие в Омск из Китая, не заражены коронавирусом

6 Февр. 2020 2020-02-06T11:01:44+03:00

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Региональный минздрав прокомментировал ситуацию с коронавриусом в Омской области. Больше всего опасений вызывает у сибиряков вахтовый городок в Крутой Горке, где для нужд ОНПЗ трудятся приезжие из Поднебесной. Власти рассказали, как проверяют их.

- На сегодняшний день на территории региона проводятся ограничительные мероприятия в отношении лиц, прибывших из Китая, либо граждан КНР. И заключаются они исключительно в наблюдении за ними в течение 14 дней по прибытии, – говорит заместитель министра здравоохранения Омской области Ольга Богданова. – Основная часть граждан КНР, работающих на нашей территории, прибыли в регион свыше 14 дней назад, их мы считаем совершенно здоровыми и неопасными для распространения инфекции. Если же еще 14 дней не прошло, то мы им предлагаем провести это время в учреждении под наблюдением врачей. Такие учреждения у нас существуют, проблем с гражданами не возникает. Сегодня их 15 человек.

Чиновница также попросила омичей не поддаваться истерике, а верить властям и всем ведомствам. Кстати, ранее один из таксистов высмеял панику по поводу коронавируса. Он начал возить пассажиров в противогазе и снимал их реакцию на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU