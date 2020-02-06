2020-02-06T09:41:49+03:00
Общество

В Омске таксистом работал бывший зэк, которого 6 раз ловили пьяным за рулем

Несмотря на многочисленные штрафы и предупреждения, он снова принял наркотики и повез пассажиров
Анна МИКУЛА
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В Омске таксистом работал бывший зэк, которого 6 раз ловили пьяным за рулем.В Омске таксистом работал бывший зэк, которого 6 раз ловили пьяным за рулем.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Наркомана и пьяницу-рецидивиста в общей сложности шесть раз ловили пьяным за рулем. Самое удивительное, что даже без прав он умудрился работать таксистом на арендованной машине. При этом в очередной раз перед тем, как отправиться в рейс, он принял наркотики, а потом начал развозить людей. Теперь его будут судить. В ходе расследования выяснилось, что он еще и причастен к краже. В конце декабря он украл в магазине торгового центра зимнюю куртку, сняв ее с манекена.

– Вину в совершении указанных преступлений он признал в полном объеме. Ранее он уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотических средств, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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