В центре Омска сгорел автобус

6 Февр. 2020 2020-02-06T09:12:17+03:00

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ЧП случилось сегодня, 6 февраля, в 7.10 в центре Омска напротив СКК имени Блинова. Прямо в пути загорелся «пазик».

– Автобус двигался по улице Масленникова по направлению в сторону Левого берега, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Людей в автобусе не было. Водитель эвакуировался самостоятельно. Через 6 минут после сообщения о происшествии на место возгорания прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Пожарные за 11 минут ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. От МЧС привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/759089" frameborder="0"></iframe> В Омске сгорел автобус.Видео: «Инцидент Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU