В центре Омска сгорел автобус
ЧП случилось сегодня, 6 февраля, в 7.10 в центре Омска напротив СКК имени Блинова. Прямо в пути загорелся «пазик».
– Автобус двигался по улице Масленникова по направлению в сторону Левого берега, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Людей в автобусе не было. Водитель эвакуировался самостоятельно. Через 6 минут после сообщения о происшествии на место возгорания прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Пожарные за 11 минут ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет. От МЧС привлекались две единицы техники и 10 человек личного состава.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
В Омске сгорел автобус.Видео: «Инцидент Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU