2020-02-06T08:38:13+03:00
Происшествия

В Омске лихач вдребезги разбил авто о столб

Самое удивительное, что все находившиеся в машине остались живы [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 5 февраля, поздно вечером в Октябрьском округе. Иномарка на полной скорости влетела в столб, попутно снеся установленный там светофор.

В результате аварии машина превратилась в кусок покореженного металла. Основной удар пришелся на заднюю часть машину. И самое удивительное, что находившийся там пассажир остался жив. Он вместе с водителем скрылся с места происшествия через 15 минут. По словам очевидцев, оба были пьяными.

Фото и видео происшествия выложили в паблик «ЧП Омск».

– Столб-легенда, пора уже, как у моста в Питере, счетчик запускать, – пишет один из комментаторов.

– Это не тот столб. Столб, в который водитель ушел, перед светофором уже, где поворот во двор, а легендарный столб ближе на 5 метров к «Галерке», – уточнил другой.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Машина влетела в столб у ДК «Рубин».Видео: «ЧП Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU

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