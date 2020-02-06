В Омске лихач вдребезги разбил авто о столб

6 Февр. 2020 2020-02-06T08:38:13+03:00

Самое удивительное, что все находившиеся в машине остались живы [видео]

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 5 февраля, поздно вечером в Октябрьском округе. Иномарка на полной скорости влетела в столб, попутно снеся установленный там светофор.

В результате аварии машина превратилась в кусок покореженного металла. Основной удар пришелся на заднюю часть машину. И самое удивительное, что находившийся там пассажир остался жив. Он вместе с водителем скрылся с места происшествия через 15 минут. По словам очевидцев, оба были пьяными.

Фото и видео происшествия выложили в паблик «ЧП Омск».

– Столб-легенда, пора уже, как у моста в Питере, счетчик запускать, – пишет один из комментаторов.

– Это не тот столб. Столб, в который водитель ушел, перед светофором уже, где поворот во двор, а легендарный столб ближе на 5 метров к «Галерке», – уточнил другой.

Фото: vk.com/chp55

Фото: vk.com/chp55

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/759079" frameborder="0"></iframe> Машина влетела в столб у ДК «Рубин».Видео: «ЧП Омск»

ИСТОЧНИК KP.RU