В Омске лихач вдребезги разбил авто о столб
Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 5 февраля, поздно вечером в Октябрьском округе. Иномарка на полной скорости влетела в столб, попутно снеся установленный там светофор.
В результате аварии машина превратилась в кусок покореженного металла. Основной удар пришелся на заднюю часть машину. И самое удивительное, что находившийся там пассажир остался жив. Он вместе с водителем скрылся с места происшествия через 15 минут. По словам очевидцев, оба были пьяными.
Фото и видео происшествия выложили в паблик «ЧП Омск».
– Столб-легенда, пора уже, как у моста в Питере, счетчик запускать, – пишет один из комментаторов.
– Это не тот столб. Столб, в который водитель ушел, перед светофором уже, где поворот во двор, а легендарный столб ближе на 5 метров к «Галерке», – уточнил другой.
Фото: vk.com/chp55
Фото: vk.com/chp55
Машина влетела в столб у ДК «Рубин».Видео: «ЧП Омск»
ИСТОЧНИК KP.RU