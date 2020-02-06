2020-02-06T08:13:48+03:00
Общество

Стало известно, как омичи смогут проехать в транспорте за 20 рублей

Акция продлится 3 месяца
Станислав МУХИН
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Проезд будет дешевле с 1 марта.Проезд будет дешевле с 1 марта.Фото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Хорошая новость для омичей - проезд станет дешевле. С 1 марта по 1 июня стоимость билета в муниципальном автобусе составит всего 20 рублей. Правда, воспользоваться новой акцией смогут не все. А только владельцы банковской карточки системы МИР. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

- Мы планируем акцию с национальной платежной системой «МИР». С 1 марта по 1 июня при оплате проезда картой «МИР» стоимость проезда составит 20 рублей. Выпадающие доходы муниципальным предприятиям компенсирует система «МИР», - цитирует РИА Омск-Информ директора департамента транспорта Александра Вялкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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