2020-02-06T07:17:42+03:00
Общество

В Омске частные перевозчики хотят поднять стоимость проезда по картам

Сейчас же электронная оплата позволяет пассажирам экономить 5 рублей
Станислав МУХИН
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Сейчас проезд по картам стоит 25 рублей.Сейчас проезд по картам стоит 25 рублей.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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Очередное бурление по поводу стоимости проезда в Омске. Частные перевозчики снова заговорили о необходимости поднять цену. Только на этот раз маршрутчики считают, что подорожать должны поездки по картам. Сейчас электронный способ оплаты позволяет омичам экономить - они платят по картам 25 рублей вместо 30 рублей за наличные. Именно по этой причине водители часто хитрят и сообщают пассажирам о поломках терминала и прочих сбоях. Частные перевозчики подумывают сделать проезд по картам так же 30 рублей. Об этом сообщил крупнейший омский перевозчик Владимир Геворгян. Эту тему он обсудил с другими предпринимателями на заседании возглавляемого им СРО "Омский перевозчики".

- Прозвучало предложение и о возможном повышении безналичного тарифа за перевозку пассажиров. Окончательное решение о повышении тарифа не принято, но большинством голосов партнеры СРО «Омские перевозчики», поручили исполнительному органу, Совету СРО, тщательно проанализировать рыночную ситуацию и при необходимости, принять взвешенное решение, – говорится на сайте СРО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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