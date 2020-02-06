2020-02-06T06:56:14+03:00
Происшествия

Двоим омичам, отправившимся на рыбалку, теперь грозит тюрьма

Они выловили 34 стерляди
Станислав МУХИН
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Уголовным делом закончилась рыбалка для двоих жителей Черлакского района. На промысел они направились с сетями. В итоге уловом стали сразу 34 стерляди. Эта рыба входит в Красную книгу и ее запрещено ловить. На омичей завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ущерб от их действий оценили в 200 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Омской области, незадачливым рыбакам грозит штраф, обязательные работы либо до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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