2020-02-06T06:20:29+03:00
Происшествия

На метромосту загорелась «газель»

Аналогичное ЧП случилось и на Фрунзенском мосту
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: «Инцидент Омск»Фото: «Инцидент Омск»Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Сразу два ЧП случились вечером 5 февраля в центре Омска.

Сначала на метромосту загорелась грузовая «газель». Полыхающую машину сняли на фото и видео жильцы расположенного напротив дома. Под постом в соцссетях написала комментарий владелица «газели». По ее словам, они с водителем едва успели выскочить из салона. Машину, вероятно, восстановить уже не получится.

Аналогичное происшествие случилось на Фрунзенском мосту. Там загорелся грузовик, который приехала тушить пожарная машина.

Фото: «Инцидент Омск» Фото: vk.com

Фото: «Инцидент Омск»Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутатов Омского горсовета обеспокоила реклама наркотиков, которой расписывают фасады домов
В Омском горсовете появятся два новых комитета
В Омске частные перевозчики хотят поднять стоимость проезда по картам
Двоим омичам, отправившимся на рыбалку, теперь грозит тюрьма
На метромосту загорелась «газель»
В Омске появится памятник медикам, работавшим в госпитале во время войны
На украшение Омска к Дню Победы выделят 18 млн
В «ШАГе» детей и взрослых обучают на IT-шников
На годовую зарплату игроков «Авангард» тратит около 900 миллионов
Tele2 разработала антифрод-платформу для борьбы с подменными номерами
«Пломбирный воришка»: Омича, пытавшегося вынести с фабрики 24 кг мороженого, поймала Росгвардия
В Омске два приятеля били ночами машины и обворовывали их
На Омск надвигаются снежная буря и дождь
Региональный оператор по ТКО объявил неприемный день