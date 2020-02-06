На метромосту загорелась «газель»
Аналогичное ЧП случилось и на Фрунзенском мосту
Фото: «Инцидент Омск»Фото: vk.com
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Сразу два ЧП случились вечером 5 февраля в центре Омска.
Сначала на метромосту загорелась грузовая «газель». Полыхающую машину сняли на фото и видео жильцы расположенного напротив дома. Под постом в соцссетях написала комментарий владелица «газели». По ее словам, они с водителем едва успели выскочить из салона. Машину, вероятно, восстановить уже не получится.
Аналогичное происшествие случилось на Фрунзенском мосту. Там загорелся грузовик, который приехала тушить пожарная машина.
Фото: «Инцидент Омск»Фото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU