В Омске появится памятник медикам, работавшим в госпитале во время войны
На пленарном заседании Омского горсовета рассмотрели вопрос об установке памятника медикам, спасавшим раненых в госпитале во время Великой Отечественной войны. Его планируют установить к 75-летию Великой Победы на Левом берегу.
– Комитет единогласно рекомендовал принять постановление, – сказал председатель комитета по социальным вопросам Максим Астафьев, где изначально рассматривалось это предложение.
В итоге остальные коллеги также поддержали его и проголосовали за установку скульптуры, изображающей готовящихся к операции хирурга и медсестру, склонившихся над раненым бойцом.
Напомним, с инициативой установки памятника выступили ветераны здравоохранения региона. По замыслу автора Виталия Шевченко, фигуры в человеческий рост будут выполнены из бронзы, а по периметру основания разместятся барельефы с изображением медицинской чаши со змеей, эпизоды сражения на поле боя и эвакуации раненых.
Добавим, что в военные годы в Омске работало 45 госпиталей, где оказывали более 170 тысячам солдат и офицеров.
ИСТОЧНИК KP.RU