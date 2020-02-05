В Омске появится памятник медикам, работавшим в госпитале во время войны

5 Февр. 2020 2020-02-06T07:44:02+03:00

В горсовете решили, что он появится к 75-летнию Победы на Левобережье

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На пленарном заседании Омского горсовета рассмотрели вопрос об установке памятника медикам, спасавшим раненых в госпитале во время Великой Отечественной войны. Его планируют установить к 75-летию Великой Победы на Левом берегу.

– Комитет единогласно рекомендовал принять постановление, – сказал председатель комитета по социальным вопросам Максим Астафьев, где изначально рассматривалось это предложение.

В итоге остальные коллеги также поддержали его и проголосовали за установку скульптуры, изображающей готовящихся к операции хирурга и медсестру, склонившихся над раненым бойцом.

Напомним, с инициативой установки памятника выступили ветераны здравоохранения региона. По замыслу автора Виталия Шевченко, фигуры в человеческий рост будут выполнены из бронзы, а по периметру основания разместятся барельефы с изображением медицинской чаши со змеей, эпизоды сражения на поле боя и эвакуации раненых.

Добавим, что в военные годы в Омске работало 45 госпиталей, где оказывали более 170 тысячам солдат и офицеров.

ИСТОЧНИК KP.RU