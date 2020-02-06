Депутатов Омского горсовета обеспокоила реклама наркотиков, которой расписывают фасады домов

6 Февр. 2020 2020-02-06T07:47:44+03:00

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Первым пунктом в повестке пленарного заседания Омского горсовета, состоявшегося 5 февраля, значился отчет начальника УМВД по Омску Евгения Быкова. Депутаты с интересом заслушали его доклад о проделанной силовиками работе за прошлый год.

Глава городской полиции рассказал о позитивных изменениях почти по всем основным показателям. В 2019-м сократилось общее число преступлений, в том числе тяжких, таких как грабежи и убийства. При этом раскрываемость наоборот растет.

После отчета парламентарии еще почти полчаса не отпускали выступавшего, они задали полковнику Быкову около 30 вопросов. Многие депутаты передали наказы и пожелания своих избирателей.

Например, старшая по дому его округа уже давно жалуется Владимиру Казанину на «нехорошую квартиру», где жильцы устроили притон. С аналогичным обращением столкнулся и Владимир Гуселетов.

Также депутаты заострили внимание на рекламе наркотических средств, которой так называемые закладчики расписывают фасады городских домов. По их словам, управляющие компании просто не успевают их закрашивать. Подали депутаты и еще одну интересную идею для УМВД – создать специальное приложение, которое можно сказать на смартфон.

А Дмитрий Петренко поинтересовался, как можно оставить обращение, скажем, участковому и куда жаловаться, если заявление не приняли. Выяснилось, что есть возможность сделать это напрямую через официальный сайт областного УМВД. Кроме того, полицейские стараются оперативно реагировать на сообщения, которые появляются в соцсетях.

Евгений Быков отметил, что в течение 10 дней участковый должен отреагировать на обращение. Все обращения фиксируются в опорном пункте. Если вопрос не решается, нужно писать жалобу.

Со своей стороны Евгений Быков в докладе обратился к мэру и депутатам с просьбой содействовать работе полиции. В частности отметил, что необходимо выделить помещения под размещение участковых пунктов полиции в четырёх активно застраиваемых микрорайонах города Омска: «Прибрежный», «Серебряный берег», «Рябиновка», «Омский кристалл». В рамках благоустройства городских дорог разработать комплекс мер для обеспечения круглогодичного наличия дорожной разметки, обустройства достаточного количества светофорных объектов и ограждений в ранее выявленных очагах аварийности, строительство тротуаров и линий электрического освещения на необходимых участках.

Депутаты приняли информацию к сведению.

ИСТОЧНИК KP.RU