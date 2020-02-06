В Омском горсовете появятся два новых комитета

6 Февр. 2020 2020-02-06T07:40:07+03:00

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Пленарное заседание Омского горсовета 5 февраля началось с неожиданного для многих собравшихся заявления от председателя Владимира Корбута. Он предложил коллегам рассмотреть вопрос о реорганизации комитета по вопросам экономического развития и муниципальной собственности и разделении его на две части. Большинство депутатов согласились внести это предложение в повестку и рассмотреть его в конце заседания.

Свою инициативу председатель горсовета объяснил тем, что она появилась из общения с коллегами. В качестве аргументов приводились утверждения, что на этом комитете с начала осенней сессии рассмотрено больше всего вопросов – 56. При этом сами заседания сильно затягивались.

Впрочем, не все председатели комитетов сочли преобразование целесообразным. Например, глава финансово-бюджетного комитета Юрий Федотов подчеркнул, что большая часть вопросов, которые рассматривали его коллеги, касалась муниципальной собственности.

Высказался в защиту своего комитета и его глава Олег Афанасьев:

– Вопросов, касающихся экономического развития, по статистике за 2019 год менее 5%. Второй комитет будет не загружен. Также он потребует дополнительных затрат на оплату труда дополнительного консультанта, – считает Афанасьев.

– Горсовет – коллегиальный орган и решение о появлении еще одного комитета – это решение большинства, – прокомментировал предложение депутат Алексей Сокин. – Управление муниципальным имуществом, объекты культурного наследия – их может рассматривать комитет по муниципальной собственности, а такие вопросы, как создание благоприятного инвестиционного климата, условий для развития малого, среднего предпринимательства – это уже к экономическому развитию. Не секрет, что сегодня в Омске есть вопросы к департаменту архитектуры, недвижимости. Решение вопросов предпринимателей растягивается во времени. Это системные перегрузы. Наша задача – создавать правовую базу для их решения, помогать, содействовать. Этим и займется новый комитет. Объективно, по данным проведенного анализа работы комитетов, из сотен вопросов, которые они рассмотрели, 105 приходится на работу комитета по собственности, около 50 – на другие комитеты.

Одни парламентарии заметили, что в таком случае придется перераспределить и часть функций остальных комитетов. Другие предположили, что просто не наберется нужное число людей: ведь сейчас в горсовете действует ограничение – депутат не может состоять более, чем в трех комитетах. Тем не менее в конце заседания после обсуждений депутаты все-таки приняли решение о ликвидации существовавшего долгие годы комитета и разделении его на два – по вопросам экономического развития и по вопросам муниципальной собственности. Они начнут работать уже в марте, а их глав выберут в апреле. 22 парламентария высказались за это предложение, двое воздержались, один оказался против. Семеро не голосовали. Таким образом, в Омском горсовете теперь будет восемь комитетов.

ИСТОЧНИК KP.RU