На годовую зарплат у игроков «Авангард» тратит около 900 миллионов

5 Февр. 2020 2020-02-05T14:10:25+03:00

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Тема зарплат хоккеистов "Авангарда" была затронута на пресс-конференции председателя совета директоров клуба Александр Крылова. Со следующего года КХЛ вводит лимит в 900 миллионов. Больше этой суммы игроки каждой из команд получать не могут. И Крылов признался: "Авангард" пока один из шести клубов, который не укладывается в потолок зарплат. Хоккеисты "ястребов" суммарно получают больше 900 млн в год. В клубе сообщили, что готовы пересмотреть свою трансферную политику.

- Мы - один из клубов этой шестерки, которая не укладывается в лимит. У нас было несколько комитетов по скаутингу — будущий состав формируем из расчета жесткого потолка зарплат. Я считаю, что это единственный шанс сохранить как интерес к лиге на фоне НХЛ, - сказал журналистам Крылов.

Добавим, что самыми высокооплачиваемыми игроками "Авангарда" считаются Свен Андригетто,Тэйлор Бек, Сергей Широков, Алексей Емелин, Коди Франсон и Вячеслав Войнов.

ИСТОЧНИК KP.RU