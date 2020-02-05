2020-02-05T13:30:45+03:00
Происшествия

«Пломбирный воришка»: Омича, пытавшегося вынести с фабрики 24 кг мороженого, поймала Росгвардия

Задуманное не удалось
Станислав МУХИН
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Попались с поличным омич и его подруга. Во время смены на одной из фабрик по производству мороженого сибиряк решил украсть продукцию. Он набрал в мешок 30 брикетов общим весом в 24 килограмма и перекинул его через забор. Украденное он решил забрать после работы.

Однако странную парочку, идущую на окраине города к своей машине с большим мешком, заметил патруль Росгвардии. Во время досмотра омич во всем признался. Воришке-сладкоежке грозит уголовное дело.

– По окончании смены около 16 часов дня он взял с места работы брикеты мороженого и перекинул их через забор за территорию компании. Ближе к вечеру, вернулся на место на автомобиле и попытался вывезти похищенное, – уточнили в пресс-службе Росгвардии по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Пломбирный воришка»: Омича, пытавшегося вынести с фабрики 24 кг мороженого, поймала Росгвардия
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