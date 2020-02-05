В Омске два приятеля били ночами машины и обворовывали их

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:40:48+03:00

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Настоящую серию грабежей устроили на окраинах Омска двое приятелей 21 и 22 лет. Они находили машины попроще и желательно без сигнализаций. Стекла били, а ценные вещи из салона забирали себе - аккумуляторы, магнитолы, инструменты. Только за три дня парочка обчистила таким способом 7 машин. Заявления в полицию поступили от автовладельцев в Ленинском и Октябрьском округах. Общий ущерб от их действий составил почти 40 тысяч.

Помогли камеры видеонаблюдения. На кадры попал ВАЗ-2114, на котором передвигались грабители. Вскоре эту машину нашли на сайте объявлений.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены – ими оказались 21 и 22-летние ранее судимые жители Калачинского и Марьяновского районов, - рассказали в пресс-службе омской полиции.

Задержанные вину признали. Украденное продать не успели. На приятелей завели 7 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU