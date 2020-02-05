На Омск надвигаются снежная буря и дождь

5 Февр. 2020 2020-02-05T12:23:29+03:00

Местных жителей просят быть особенно внимательными на дорогах

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Ненастье накроет Омскую область и продержится, согласно прогнозу синоптиков, около трех дней.

В ближайшие дни в Омске будет очень разнообразная погода. По информации Обь-Иртышского УГМС, в четверг, 6 февраля, сначала потеплеет до 0...-5 градусов. А уже на следующий день, 7 февраля, второй половине дня начнется постепенное похолодание. Ночью будет -6...-11 градусов, днем 0...-5, местами до -10 градусов. В субботу и вовсе ожидается оттепель: днем воздух прогреется до +2...-3 градусов.

Все это будет сопровождаться сильным ветром до 18 м/с и метелью. Сильные снегопады обещают вплоть до воскресенья.

При этом в ГИБДД местных жителей просят быть особенно внимательными на дорогах.

– Соблюдение элементарных правил дорожной безопасности, взаимная вежливость всех участников дорожного движения, проявление дорожной грамотности и культуры поведения на дороге поможет избежать трагедии и сохранить Вам жизнь, – предупреждает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU