2020-02-05T11:25:07+03:00
Происшествия

Охотники нашли под Омском тело пенсионера, изъеденное животными

Его обнаружили в лесу
Станислав МУХИН
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Тело было в лесу.Тело было в лесу.
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Больше двух месяцев искали 73-летнего пенсионера, который ушел из Большекулачинского интерната. У омича был ряд серьезных заболеваний. А ушел он, по версии следствия, на поиски спрятанного в лесу алкоголя. Видимо, там пенсионер заплутал и замерз. Быстро найти мужчину так и не удалось. Поиски в ноябре результата не дали. На тело пропавшего наткнулись охотники межу деревнями Малахово и Дачный Омского района.

- Они обнаружили тело неизвестного мужчины, кожный покров лица которого до костей был поврежден дикими животными. В связи с труднодоступностью местности следователем был осуществлен выезд на специальной технике граждан. В ходе осмотра тела и одежды было установлено, что это пропавший пенсионер, - уточнили подробности в омском следкоме.

Скорее всего, пожилой сибиряк попросту замерз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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