В Омске запустили новый быстрый трамвай

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:36:44+03:00

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Абсолютно новый трамвай "Спектр" выпустили на линию в Омске. Его пригнали из Екатеринбурга. Машину уже выпустили на маршрут №2 для обкатки. Удобство нового трамвая омичи смогли оценить в течение нескольких дней. Машину опробуют так же и на других маршрутах. По итогам ее испытания власти уже решат, стоит ли покупать новый трамвай.

- Салон вагона комфортный и вместительный, предусмотрены системы громкой связи и визуального информирования об остановках, а также наружные громкоговорители для оповещения пассажиров. Максимально увеличены размеры боковых окон салона, стекла салона имеют тонировку, - расписали преимущества новой машины в пресс-службе омской мэрии.

В салоне 28 мест для сидения, полная вместимость — 190 человек. Новый трамвай разгоняется до 70 километров в час. Стоит он около 25-28 миллионов. Пока в Омске не решили, будут ли покупать машину после обкатки.

ИСТОЧНИК KP.RU