Стало известно, когда начнут строить новую хоккейную арену в Омске

5 Февр. 2020 2020-02-05T10:00:28+03:00

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Омичи в социальных сетях недавно недоумевали: почему на стройке у "Арена-Омск" ничего не происходит. Напомним, старый стадион из-за проблем с несущими конструкциями снесли в прошлом году. Новую ледовую площадку за 10 миллиардов рублей.

Стало известно, когда начнется строительство новой арены. Как рассказал председатель совета директоров ХК "Авангард" на пресс-конференции, сейчас проект стадиона проходит экспертизу. Начать работы на площадке строители смогут не раньше апреля. Предполагается, что закончить строительство здания удастся к 2023 году. В этом же году планируется вернуть команду "Авангард" в Омск. Новая арена должна принять часть матчей молодежного чемпионата мира по хоккею.

Известно, что новый домашний стадион "Авангарда" будет выполнен в виде шайбы. В здании будет 6 этажей. Арена вместит 12 000 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU