2020-02-05T09:27:33+03:00
Происшествия

В Омской области сельчанин три месяца воровал рельсы с путей

На него завели уголовное дело
Станислав МУХИН
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Около трех месяцев наживался на воровстве 45-летний омич. В поле его зрения попал неиспользуемый участок железной дороги Иртышское – Русская Поляна. Его он начал методично разбирать и воровать рельсы. Их он планировал сдать на цветмет и получить неплохую прибыль. Однако закончить задуманное ему не удалось. Машину с рельсами остановили сотрудники ДПС. Водитель честно сообщил: детали принадлежат другу, который и попросил его сдать железо в пункт приема.

– В ходе его допроса сотрудники полиции установили, что накладки мужчина похитил с участка железнодорожного пути Иртышское – Русская Поляна в 35 км от районного центра. Данный участок давно не эксплуатируется, и мужчина беспрепятственно с июля по октябрь демонтировал стыковые накладки, – сообщили в пресс-службе омской полиции.

На сельчанина завели уголовное дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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