2020-02-05T07:58:03+03:00
Происшествия

В Омске будут судить серийного грабителя

Рецидивист за один день умудрился совершить три ограбления
Анна МИКУЛА
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В Омске будут судить 44-летнего местного жителя. За один день 30 ноября он умудрился совершить три грабежа на Левом берегу. В качестве жертв он выбирал женщин, у которых отбирал телефоны.

Мужчину задержали по описанию, которое дали полиции потерпевшие. Выяснилось, что он уже неоднократно судим и в общей сложности провел за решеткой 15 лет. За прежнее он взялся почти сразу после освобождения.

– Вину в совершении преступлений он признал в полном объеме, подробно дал показания о совершенных им деяния, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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