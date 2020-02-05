Омичи пытаются спасти двух истощенных собак

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:41:54+03:00

Их хозяйка надолго попала в больницу, и животные оказались на улице

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Нераванодушные омичи пытаются спасти двух домашних собак, которые оказались на грани жизни смерти.

– Нужна срочная помощь двум собачкам, оставшимся на улице без дома, – говорится в сообщении, которое омичка Ирина Крутикова разместила в паблике «Омск Live». – Их хозяйка на долгое время попала в больницу. Живя в квартире с больным человеком, собаки не получали должный уход – кормление, выгул. Их состояние оставляет желать лучшего, они истощены. Песики очень милые, добрые, не агрессивные. Помогите найти новых любящих хозяев.

Узнать, как помочь, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU