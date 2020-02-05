2020-02-05T07:33:50+03:00
Общество

«Рыба сама из лунки выпрыгивает»: Под Омском рыбаки засняли задыхающуюся рыбу

Они считают, что ей не хватает воздуха [видео]
Станислав МУХИН
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Рыба задыхается.Рыба задыхается.Фото: ВКонтакте
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Необычную картину наблюдала одна из омичек, отправившаяся на рыбалку в Надеждино. Там она пробурила лунку на местном озере. Каково же было ее удивление, когда рыба сама бросилась к отверстию. Такого сибирячка не ожидала. Видео она поделилась в социальных сетях.

- Пробурила лунку, а рыба сама выпрыгивает! - подписала ролик омичка.

Многие знатоки предположили, что рыбе просто не хватает кислорода. Поэтому она задыхается и использует любую возможность, чтобы насытиться кислородом. Другие же рыбаки предположили, что под льдом слишком много газа. Поэтому рыба и задыхается.

В Омске рыба сама выпрыгивает из лунки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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