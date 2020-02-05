«Рыба сама из лунки выпрыгивает»: Под Омском рыбаки засняли задыхающуюся рыбу
Необычную картину наблюдала одна из омичек, отправившаяся на рыбалку в Надеждино. Там она пробурила лунку на местном озере. Каково же было ее удивление, когда рыба сама бросилась к отверстию. Такого сибирячка не ожидала. Видео она поделилась в социальных сетях.
- Пробурила лунку, а рыба сама выпрыгивает! - подписала ролик омичка.
Многие знатоки предположили, что рыбе просто не хватает кислорода. Поэтому она задыхается и использует любую возможность, чтобы насытиться кислородом. Другие же рыбаки предположили, что под льдом слишком много газа. Поэтому рыба и задыхается.
В Омске рыба сама выпрыгивает из лунки.
ИСТОЧНИК KP.RU