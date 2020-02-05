«Рыба сама из лунки выпрыгивает»: Под Омском рыбаки засняли задыхающуюся рыбу

5 Февр. 2020 2020-02-05T07:33:50+03:00

Они считают, что ей не хватает воздуха [видео]

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Необычную картину наблюдала одна из омичек, отправившаяся на рыбалку в Надеждино. Там она пробурила лунку на местном озере. Каково же было ее удивление, когда рыба сама бросилась к отверстию. Такого сибирячка не ожидала. Видео она поделилась в социальных сетях.

- Пробурила лунку, а рыба сама выпрыгивает! - подписала ролик омичка.

Многие знатоки предположили, что рыбе просто не хватает кислорода. Поэтому она задыхается и использует любую возможность, чтобы насытиться кислородом. Другие же рыбаки предположили, что под льдом слишком много газа. Поэтому рыба и задыхается.

В Омске рыба сама выпрыгивает из лунки.

ИСТОЧНИК KP.RU