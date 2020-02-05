2020-02-05T06:59:42+03:00
Общество

В Омске объявлен карантин по гриппу

Эпидемиологический порог превышен
Станислав МУХИН
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В Омской области обострилась ситуация с заболеваемостью орви и гриппом. Последние недели число инфицированных сибиряков только росло. В итоге только за последнюю неделю заболели несколько тысяч омичей. Чаще всего у них выявляли грипп. Эпидемиологический порог был превышен на 12,5%. Больше болеют дети и пенсионеры. В итоге в Омске объявлен карантин по гриппу. Официальный указ об этом опубликовал Роспотребнадзор.

Добавим, что ранее на карантин закрылись уже 14 омских школ. Во многих образовательных учреждениях закрыты отдельные классы. В каких-то школах первоклассников отпустили на каникулы раньше времени на неделю.

Кстати, в Омске наблюдается ажиотаж с покупками масок. Многие жалуются на то, что цены на них взвинтили. Областные власти намерены подключить к ситуации УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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