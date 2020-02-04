Главный тренер «Авангарда» открыл в Омске дворовую хоккейную коробку

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:43:37+03:00

После этого Боб Хартли cфотографировался со детьми, которые пришли на праздник

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Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли специально приехал в Омск, чтобы открыть новую хоккейную площадку, которую построили на территории школы № 130 на бульваре Заречном.

– Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Александр Крылов и главный тренер нашей команды Боб Хартли открыли новую хоккейную коробку в Омске! На ней будут заниматься ребята, участвующие в программе развития массового хоккея – на базе Хоккейной Академии «Авангард», – говорится в сообщении паблика «ХК "Авангард" Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по прикрепленным к посту фото, наставник омского клуба по окончании праздника cфотографировался со всеми детьми, которые пришли на него посмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU