В Омске будут судить завхоза омской больницу, попавшегося на взятках

4 Февр. 2020 2020-02-04T14:02:47+03:00

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Взяточника обнаружили в МСЧ-4. Им оказался местных завхоз, который за вознаграждение освобождал приговоренных от обязательных работ.

– По версии следствия, с февраля 2017 года по апрель 2019 года обвиняемый, работая в МСЧ, неоднократно лично получал от граждан в виде взяток от 11 000 до 35 000 рублей фактически за освобождение от назначенного судом наказания в виде обязательных или исправительных работ, для отбытия которого эти граждане были направлены в медучреждение, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Для сокрытия преступления обвиняемый вносил в табели учета рабочего времени заведомо ложные сведения о якобы отбытом осужденными наказании. В ходе следствия было выявлено 8 эпизодов получения взяток. По итогам следствия в адрес УФСИН России по Омской области внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, выразившихся в недостаточном контроле за исполнением приговоров.

Мужчина признал вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело в отношении него передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU