В Омске поймали интернет-мошенника, продававшего несуществующие запчасти

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:42:54+03:00

В общей сложности он похитил почти 100 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Омске удалось найти и задержать молодого человека, промышлявшего мошенничеством в интернете. По версии следствия, 27-летний аферист размещал на сайтах бесплатных объявлений страницы, где предлагал купить запчасти для авто. Доверчивые покупатели переводили ему деньги, но указанного товара так и не получали.

– В ходе предварительного следствия установлено, что преступными действиями причинен ущерб 5 потерпевшим на сумму более 96 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Вину в совершении преступления мужчина не признал, ущерб не возместил. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU