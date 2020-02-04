На видео попала эвакуация при пожаре из омского роддома № 6
ЧП случилось сегодня, 4 февраля, в омском родильном доме № 6. Из-за начавшегося задымления там экстренно эвакуировали 54 человека: 30 посетителей и 24 сотрудника.
– Сообщение о пожаре в Кировском округе поступило в 12.03, – сообщили в областном ГУ МЧС. – Пожар локализован в 12.15, ликвидирован – в 12.35. К тушению от МЧС России привлекались 34 человека и семь единиц техники. Работало два звена газодымозащитной службы.
Как выяснилось, пожар начался из-за загоревшихся стройматериалов. В результате происшествия никто не пострадал.
Задымление в роддоме № 6.Видео: vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU