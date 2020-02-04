На видео попала эвакуация при пожаре из омского роддома № 6

4 Февр. 2020 2020-02-04T13:35:20+03:00

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ЧП случилось сегодня, 4 февраля, в омском родильном доме № 6. Из-за начавшегося задымления там экстренно эвакуировали 54 человека: 30 посетителей и 24 сотрудника.

– Сообщение о пожаре в Кировском округе поступило в 12.03, – сообщили в областном ГУ МЧС. – Пожар локализован в 12.15, ликвидирован – в 12.35. К тушению от МЧС России привлекались 34 человека и семь единиц техники. Работало два звена газодымозащитной службы.

Как выяснилось, пожар начался из-за загоревшихся стройматериалов. В результате происшествия никто не пострадал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/758684" frameborder="0"></iframe> Задымление в роддоме № 6.Видео: vk.com/chp55

ИСТОЧНИК KP.RU