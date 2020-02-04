2020-02-04T13:15:02+03:00
Происшествия

В Омской области умер годовалый малыш

В обстоятельствах случившегося разбирается Следственный комитет
Анна МИКУЛА
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В Омской области внезапно умер ребенок.В Омской области внезапно умер ребенок.Фото: Александр ГЛУЗ
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Трагедия случилась в Калачинском районе Омской области. Там внезапно умер годовалый ребенок. Семья погибшего мальчика характеризуется положительно. Сейчас в обстоятельствах ЧП разбираются следователи.

– Никаких повреждений, которые могли бы привести к смерти, – ни внешних, ни внутренних – обнаружено не было, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК. – По предварительным данным, все случившееся произошло по естественным причинам и не носит криминального характера. Окончательные выводы можно будет сделать, когда придут результаты гистологического исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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