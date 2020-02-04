Выбежал в подъезд и стучал во все двери: раненый омич смог спастись от убийцы
Инцидент произошел в Ленинском округе. В гости к 47-летнему омичу, живущему в доме на улице Труда, приехал 30-летний знакомый из Таврического района. Мужчины сели играть в карты, хозяин квартиры выиграл, но гость отказался платить. Потом они устроили застолье, во время которого старший из приятелей снова напомнил младшему о карточном долге. Начался конфликт, закончившийся поножовщиной.
– На этой почве между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый ножом нанес несколько ударов своему знакомому, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Пострадавший выбежал в подъезд, стал стучать в двери соседей и звать на помощь. После чего по вызову прибыли полицейские и медики.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
ИСТОЧНИК KP.RU